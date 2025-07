Tour de France, oggi 16esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Sedicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, martedì 22 luglio, dopo la tappa di domenica 20 in cui ha trionfato Tim Wellens, con Tadej Pogacar che è rimasto in maglia gialla, e il giorno di riposo di ieri. I ciclisti si dirigono oggi verso la regione dell’Hérault per una frazione di 171,5 chilometri che parte da Montpellier e arriva al Mont Ventoux, nella regione della Vaucluse. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. Il Tour de France riparte con una tappa di 171,5 chilometri che partirà dalla città di Montpellier per arrivare in cima al mitico Mont Ventoux. Il gruppo percorrerà circa 160 km di pianura prima di arrivare alle pendici del Gigante della Provenza. Una volta giunti nella città di Aubignan, al km 133,7, la strada inizierà a salire, prima di iniziare la vera e propria scalata del Mont Ventoux, unico GPM della tappa, hors categorie. La salita sarà di 15,7 km, con pendenza media all'8,8% e l'arrivo posto all'osservatorio astronomico, a quota 1910 mt. Negli ultimi 5,5 km i ciclisti affronteranno l'iconico tratto nel paesaggio lunare, insidioso soprattutto per il forte vento. Il Mont Ventoux è un luogo simbolo del Tour de France: qui vinse una tappa memorabile Pantani, battendo Lance Armostrong e qui Chris Froome si ritrovò a percorrere l'ultimo chilometro della tappa correndo a piedi, in seguito a una caduta. L'ultima volta che la Grande Boucle era passata per il Mont Ventoux era il 2021 e la tappa fu vinta da Wout Van Aert dopo la doppia scalata al Gigante Calvo. Al chilometro 112,4, inoltre, i velocisti avranno la possibilità di conquistare uno Sprint intermedio a Chateauneuf-du-Pape. In totale il dislivello da coprire sarà di 2950 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La quindicesima tappa di oggi, domenica 20 luglio, inizierà intorno alle 12.10, con l'arrivo previsto alle 16.44. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)