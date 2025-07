Patriot all’Ucraina in arrivo da Usa e Germania. Zelensky annuncia nuovi colloqui

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti e la Germania hanno concordato di fornire all'Ucraina cinque sistemi di difesa aerea Patriot. Ad annunciarlo il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, secondo quanto riportato dall'European Pravda. La notizia arriva mentre la Russia intensifica la sua campagna di attacchi a lungo raggio contro l'Ucraina, anche con missili balistici che solo l'avanzato sistema Patriot può abbattere, e nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia un nuovo round di colloqui con la Russia e torna a chiedere nuove armi. Zelensky ha infatti spiegato che i prossimi colloqui di pace tra Mosca e Kiev saranno previsti per mercoledì prossimo, dopo che le ultime due sessioni di colloqui a Istanbul non sono riuscite a porre fine alla guerra tra i due Paesi. "Ho discusso con il Segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino, Rustem Umerov, sulla preparazione di uno scambio e su un nuovo incontro in Turchia con la parte russa. Umerov ha indicato che l'incontro è previsto per mercoledì", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media. La Russia, dal canto suo, prima dell'annuncio si era detta pronta a partecipare a un nuovo giro di negoziati di pace con l'Ucraina, avvertendo in ogni caso che sarà necessario "molto lavoro" per conciliare le posizioni delle due parti, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Siamo favorevoli a un terzo round'' dopo due incontri infruttuosi, ha detto Peskov. Intanto però, con una tregua ancora difficile da raggiungere, Zelensky è tornato a chiedere più armi. "Per la nostra difesa servono più sistemi aerei, maggiore copertura del nostro Paese, anche per attacchi a lungo raggio contro la Russia”, ha detto il presidente ucraino, aggiungendo: “Se Putin è così scatenato sugli 'shahed' (droni, ndr) e sul terrore, dovrebbe essere lasciato senza logistica. Tutti coloro che lavorano per proteggere la vita e limitare il potenziale bellico della Russia, lavorano per la pace”, ha poi sottolineato. La quota di armi ucraine nelle Forze di difesa dell'Ucraina deve essere aumentata del 50% nei prossimi sei mesi incrementando la produzione nazionale, ha intanto spiegato Zelensky durante la presentazione del nuovo ministro della Difesa Denys Shmyhal. "La gente dovrebbe rendersi conto che l'Ucraina ha i suoi missili. In generale, per quanto riguarda le armi, l'obiettivo è aumentare la quota di armi ucraine nelle nostre Forze di Difesa del 50% nei prossimi sei mesi, aumentando la nostra produzione. Questo è assolutamente realistico", ha affermato. "Alcuni accordi – ha aggiunto – sono già stati conclusi. Altri devono ancora essere elaborati. Tutti i contratti dovrebbero essere in vigore questa settimana", ha spiegato, sottolineando che il ministero della Difesa deve garantire un aumento significativo della frequenza e della portata dell'impiego dei droni ucraini contro obiettivi russi. L'Ucraina ha bisogno di 6 miliardi di dollari per colmare il deficit nella produzione di armi nel 2025, ha detto intanto il ministro della Difesa Denys Shmyhal agli alleati durante una riunione virtuale nel formato Ramstein, aggiungendo – riporta Radio Svoboda – che "questo ci consentirebbe di produrre più droni Fpv (con visuale in prima persona), più droni intercettori per respingere gli attacchi Shahed e ulteriori armi a lungo raggio, in modo che la guerra possa continuare anche sul territorio russo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)