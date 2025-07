Liam Gallagher, il ‘dissing’ ai Coldplay: “Tranquilli, da noi niente kiss cam”

(Adnkronos) – "Non preoccupatevi, noi non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay". Queste le parole di Liam Gallagher, frontman degli Oasis, che pubblicamente ha lanciato una frecciata alla band statunitense, dopo il caso che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, i due dirigenti della società Astronemer, accidentalmente ripresi sul maxi schermo del concerto dei Coldplay a Boston in un momento particolarmente intimo. Il video, diventato virale, ha sollevato un polverone mediatico per via della presunta relazione extraconiugale tra i due. Gallagher, durante lo show all'Heaton Park di Manchester, di sabato 19 luglio, ha detto: "Questa è per gli innamorati. Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l'amore. Non sono affari nostri". Una frase e un tono che molti hanno interpretato come un chiaro attacco ai Coldplay e all'uso delle kiss cam durante i concerti. L'imbarazzante siparietto ritrae i due dirigenti dell’azienda di tecnologia di New York ripresi in un tenero abbraccio e proiettati sul maxi schermo che si affrettano a nascondere i volti, una volta inquadrati. Il filmato è diventato virale in poche ore sul web, ottenendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social per il presunto tradimento dei due colto in fragrante.

Inizialmente l'azienda aveva sospeso Andy Byron dopo aver visto le immagini. Poi, le dimissioni: "Come affermato in precedenza, Astronomer si impegna per i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci si aspetta che i nostri leader stabiliscano lo standard sia nella condotta che nella responsabilità, e recentemente, questo standard non è stato soddisfatto", ha scritto l'azienda in un comunicato ufficiale. "Andy Byron ha presentato le sue dimissioni e il consiglio di amministrazione ha accettato. Il Consiglio inizierà la ricerca del prossimo amministratore delegato in qualità di co-fondatore e chief product officer Pete DeJoy continua a servire come CEO ad interim. Prima di questa settimana, eravamo noti come pionieri nello spazio DataOps, aiutando i team di dati a supportare qualsiasi cosa, dall'analisi moderna all'IA di produzione". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)