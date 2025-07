‘I love Italy!’, Jennifer Lopez sventola il Tricolore sul palco di Lucca

(Adnkronos) – Un'esplosione di luci, ritmo e sensualità ha investito le Mura storiche di Lucca nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, trasformando la città toscana nella capitale mondiale del pop per una notte. Jennifer Lopez, 56 anni il prossimo giovedì 24, è salita sul palco del Lucca Summer Festival per l'unica, attesissima tappa italiana del suo 'Up All Night Tour', regalando a oltre 18mila fan uno show travolgente e mozzafiato. E proprio sulle ultime note, con il pubblico in delirio, ha sventolato il tricolore italiano gridando 'I love Italy!', mandando la folla in visibilio con un boato di applausi. Un finale da standing ovation, dopo quasi due ore in cui JLo ha mostrato – anzi, dimostrato – che le etichette, gli attacchi moralisti e le crisi personali non la toccano. Anzi, li trasforma in energia pura. La cantante è apparsa sul palco come una dea pop in body argentati e dorati, stivali alti e frange svolazzanti, ed anche con cappelli da capitano a dirigere la sua 'ciurma' di dodici ballerini (tra cui l'italiano Giuseppe Giofrè) nel vortice di un concerto che è stato spettacolo, racconto e rinascita. Dopo la partenza col botto sulle note di 'On The Floor', il concerto ha svelato le mille facce di Jennifer: dalla donna innamorata alla guerriera urbana, dall'icona latina alla regina sexy e spavalda del pop contemporaneo. Non sono mancati momenti audaci: movimenti ammiccanti, giochi di sguardi con i ballerini e il corpo scolpito mostrato con orgoglio. Il lato B, in particolare, è stato spesso protagonista di coreografie provocanti che hanno mandato in delirio i fan, molti dei quali accorsi da ogni angolo d'Italia (e non solo, tanti gli stranieri, statunitensi, sudamericani, inglesi e tedeschi) per vederla dal vivo. Una sensualità decisa, senza filtri, che ha fatto discutere anche oltre oceano – con le recenti critiche social da parte della commentatrice conservatrice Megyn Kelly, che l'ha accusata di "soft porn" – ma che il pubblico italiano ha accolto con entusiasmo, leggendo nella sua esibizione non solo provocazione ma libertà e consapevolezza di sé. JLo è tornata più forte di prima, dopo un anno complicato: il flop del disco 'This Is Me… Now', l'annullamento del tour americano e il divorzio dall'attore Ben Affleck. Ma a Lucca ha risposto col sorriso, con la voce e con il corpo, celebrando sé stessa e il legame con i fan. "Mi siete mancati, finalmente sono tornata in Italia!" ha urlato dal palco, a sottolineare che non si esibiva in concerto nel nostro Paese da 13 anni. E quando ha detto: "Vi regalo la mia gratitudine e la mia felicità", è stato chiaro che non stava recitando. Il pubblico l'ha capita, seguita, sostenuta. Sul palco, tra fiamme, videomapping e cambi d'abito da passerella, ha alternato classici come Jenny from the Block, If You Had My Love e Let’s Get Loud a nuovi brani come Save Me Tonight, prodotto da David Guetta, e alcuni inediti che presto usciranno su Spotify. Toccante il momento acustico con Gracias a la Vida di Violeta Parra, cantata con una sincerità quasi commovente, in un set visivo che ricordava una cattedrale latina, tra chitarre flamenco e luci calde. Poi si torna a ballare, e il palco si trasforma in una discoteca infuocata con citazioni da Queen e Guns N'Roses, in un mix rock-pop-latin. Jennifer è stata una forza della natura: padrona della scena, elegante e sfacciata, romantica e potente. A tratti kitsch, certo, ma sempre impeccabile. E mentre si avvicina il suo compleanno – un countdown 'It's my birthday' è comparso sugli schermi ai lati del palco – JLo ha mostrato a tutti che a 56 anni si può essere ancora all'apice, se si ha la grinta di una ventenne e la storia di una leggenda. Curiosamente, a differenza di altre date del tour in Europa, a Lucca Jennifer Lopez ha scelto di non eseguire 'Wreckage of You', la tanto attesa "revenge song", il brano carico di rabbia e delusione ispirato alla fine della storia con Ben Affleck. Durante il concerto, con un sorriso ironico, ha accennato: "Ora solo canzoni d'amore…, niente odio, no, scherzo!", facendo credere per un attimo al pubblico che stesse per partire proprio quella canzone. Ma nulla. Un gioco consapevole, forse un modo per dire che le ferite si curano anche con leggerezza, e che la Jennifer vista ieri sera ha preferito celebrare la rinascita piuttosto che indugiare nei dolori del passato. Tra il pubblico, occhi puntati anche su Carlo Conti e Federica Panicucci, seduti tra i posti vip. Entrambi hanno applaudito, cantato e ballato, visibilmente coinvolti dalla magia dello show. E come loro, oltre 18.000 fan hanno lasciato Lucca con un sorriso stampato sul volto e una certezza nel cuore: Jennifer Lopez è tornata, ed è più viva, vera e sexy che mai. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)