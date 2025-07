Gaza, “tank Israele sparano contro tende sfollati a Gaza: morte 12 persone”

(Adnkronos) – I bombardamenti dei carri armati di Israele hanno ucciso almeno 12 palestinesi e ne hanno feriti decine in un accampamento di tende di sfollati nella parte occidentale della città di Gaza, a nord dell'enclave. Lo hanno dichiarato le autorità sanitarie locali, riprese dai media israeliani. I medici hanno affermato che i carri armati di stanza a nord del campo di Shati hanno sparato due colpi contro le tende che ospitavano le famiglie sfollate. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell'esercito israeliano. Dal canto loro le difese aeree israeliane affermano di aver intercettato con successo un missile lanciato contro Israele dallo Yemen, ha reso noto l'esercito. Non si hanno notizie immediate di feriti o impatti causati dai detriti intercettati. Gli Houthi dello Yemen hanno invece dichiarato di aver colpito l'aeroporto principale di Israele per la seconda volta dopo che Israele ha attaccato un porto controllato dai ribelli, mentre l'esercito israeliano ha riferito di aver intercettato il missile. Secondo il portavoce militare Yarya Saree, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto internazionale Ben Gurion "utilizzando un missile balistico ipersonico denominato 'Palestina 2'". La Forza di sicurezza preventiva dell'Autorità nazionale palestinese ha invece arrestato durante la notte una cellula terroristica nella città di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi affiliati ad Hamas, secondo cui la cellula è stata trovata in possesso di decine di ordigni esplosivi destinati ad essere utilizzati contro le forze israeliane. Un drone israeliano ha attaccato ieri sera un convoglio di tribù beduine nella zona rurale della città di Shahba, nella provincia settentrionale di As-Suwayda. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiungendo che ci sono state vittime. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)