Ex Lebole in vendita a Taverne di Corciano: opportunita’ per investitori e imprese

L’ex stabilimento Lebole, situato nella zona commerciale di Taverne di Corciano, è stato ufficialmente messo in vendita. L’immobile, oggi abbandonato, si trova in un’area ben collegata alle principali vie di comunicazione, in prossimità della raccordo autostradale, e vicina a numerose attività produttive e commerciali.

L’annuncio, rilanciato anche via social dal consigliere comunale di Corciano Daniele Padovano, sottolinea la possibilità di beneficiare di un’esenzione dalla TARI per tre anni, un incentivo pensato per favorire interventi di recupero e rilancio del sito.

L’edificio, inutilizzato da tempo, rappresenta una potenziale risorsa per chi intende investire in un progetto di riqualificazione, con possibili destinazioni commerciali, direzionali o culturali. La zona, già interessata da altri interventi immobiliari, potrebbe trarre vantaggio da un recupero dell’ex Lebole, anche in chiave di rigenerazione urbana.