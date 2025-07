Caso Epstein, vice procuratore generale incontrerà Ghislaine Maxwell: “Chiederemo cosa sa”

(Adnkronos) – L'ex compagna e collaboratrice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, incontrerà il Vice procuratore generale aggiunto, Todd Blanche, "nei prossimi giorni". Blanche ha annunciato di aver contattato il team legale della donna, attualmente in carcere, per discutere di un possibile incontro e di volerla sentire presto. “Per la prima volta, il Dipartimento di Giustizia sta raggiungendo Ghislaine Maxwell per chiederle: cosa sai?”, ha dichiarato la vice ministra della Giustizia in un post su X. "Su indicazione di Pam Bondi (procuratore generale degli Stati Uniti ndr,), ho contattato il suo legale. Intendo incontrarla presto. Nessuno è al di sopra della legge e nessuna pista è off limits". Ghislaine Maxwell, ex compagna di Jeffrey Epstein, sta attualmente scontando una condanna a vent'anni di carcere per aver adescato e trafficato ragazze minorenni per conto del finanziere condannato per abusi sessuali, morto suicida in carcere nel 2019. Il caso Epstein è tornato al centro delle polemiche dopo che il Dipartimento di Giustizia guidato da Trump ha dichiarato di non possedere la lista dei "clienti" facoltosi dell'imprenditore pedofilo, alimentando le voci, portate avanti dal movimento Maga (Make America great again), su un presunto insabbiamento dei nomi dei soggetti coinvolti nella rete di abusi. A parlare per primo delle ipotetiche rivelazioni choc che potrebbe fornire Ghislaine Maxwell era stato Alan Dershowitz, noto legale nonché ex avvocato di Jeffrey Epstein e di Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva suggerito di scarcerare la donna in cambio di collaborazione e rivelazioni choc. "Lei sa tutto e credo che stia scontando una pena in modo improprio. Dovrebbe essere rilasciata e avere uno sconto di pena", aveva detto.

La testimonianza della ex socia del finanziere pedofilo potrebbe "far luce" sui controversi rapporti di Epstein, considerando il lungo tempo trascorso insieme all'uomo. Anche il procuratore generale, Pam Bondi, ha ripubblicato la dichiarazione di Blanche, come riporta Nbc News, ribadendo le conclusioni del Dipartimento di Giustizia e dell'Fbi dell'inizio del mese, secondo cui “non sono state scoperte prove che possano fondare un'indagine contro terzi non accusati”. “Se Ghislane Maxwell ha informazioni su qualcuno che ha commesso crimini contro le vittime, con l'Fbi ascolteremo ciò che ha da dire”, ha detto il procuratore generale degli Stati Uniti. La conferma è arrivata anche dal pool legale di Maxwell. "Posso confermare che siamo in trattative con il governo e che Ghislaine testimonierà sempre con sincerità", ha dichiarato alla Cnn l'avvocato di della donna, David Oscar Markus. "Siamo grati al presidente Trump per il suo impegno nel far emergere la verità in questo caso". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)