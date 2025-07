Sarah Toscano travolta dal bodyshaming, le offese degli hater per il video

(Adnkronos) –

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, è finita suo malgrado al centro di un bufera social per offese e critiche di utenti social che, spesso protetti dall'anonimato, hanno insultato la ragazza. La 19enne, attualmente impegnata nel tour estivo con il brano 'Taki', è stata vittima di una serie di commenti offensivi, apparsi sotto a un video pubblicato su TikTok che la ritrae mentre si esibisce con disinvoltura sul palco. La giovane cantante è stata oggetto di una vergognosa shitstorm, che riporta alla ribalta il tema del bodyshaming. Ma c’è chi è andato oltre. Molti utenti, infatti, tra cui anche fan della collega Angelina Mango – vincitrice del Festival di Sanremo 2024 – hanno preso le difese di Sarah, mostrandole tutto il loro sostegno. “La storia di Angelina non vi insegnato nulla, vero?”, hanno scritto sui social, in riferimento alle forti pressioni e ai commenti velenosi che la cantante aveva ricevuto sul suo corpo, a seguito della magrezza mostrata prima di annunciare una pausa dalla musica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)