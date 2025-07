Milano, tentano furto da 1,5 milioni sul treno ma la polizia li blocca. L’attrice Tatiana Luter ringrazia

(Adnkronos) – Quasi una storia da film: un furto da oltre un milione e mezzo di euro a bordo treno sventato per un soffio e che ha visto la partecipazione della guest star Tatiana Luter. Al centro dell'azione uno zaino di un francese in viaggio con un ragazzo minorenne in compagnia della stessa attrice. E poi loro, i ladri, tre giovani algerini che più che rubare la scena all'attrice avrebbero voluto portarsi a casa il bottino, finendo però nel ruolo di comprimari in manette. E' successo giovedì scorso a Milano. E la stessa attrice ha poi ringraziato su Instagram per quanto fatto dalla polizia. ''Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento – ha scritto – al 10° reggimento genio guastatori di Cremona, 5° reggimento lancieri di Novara e alla Polizia di Stato – Squadra di Polizia Giudiziaria di Milano Centrale per la loro straordinaria professionalità e il loro intervento tempestivo in seguito al furto subito (non a me). La loro risposta rapida e coordinata ha portato all'arresto del responsabile e al recupero degli oggetti rubati di grande valore. Siamo profondamente grati per il loro coraggio, la dedizione e il servizio esemplare''. Sono stati gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria di Milano, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa dal Frecciarossa in Stazione Centrale con a bordo l'attrice a notare tre giovani aggirarsi con fare sospetto all’interno di una carrozza e impossessarsi di uno zaino dalle cappelliere. Dopo aver nascosto la refurtiva in un altro trolley vuoto, che si erano portati dietro per nascondere il maltolto, i tre si sono allontanati velocemente cercando di far perdere le loro tracce. Una volta giunti in piazza Luigi di Savoia i tre hanno aperto il trolley rendendo evidente il bottino ai poliziotti che, pertanto, li hanno bloccati. Al cittadino francese la polizia ha poi riconsegnato la refurtiva, che consisteva in gioielli e orologi di lusso per un valore commerciale di circa 1.500.000 euro, tra cui un Richard Mille da un milione di euro. I tre giovani di 24, 21 e 20 anni, con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale, dopo il rito direttissimo sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)