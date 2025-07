Parcheggio pubblico di Mantignana: 90 nuovi posti auto, aree verdi e nuova illuminazione

A partire da metà settembre inizieranno i lavori di riqualificazione del parcheggio pubblico di Mantignana, una delle zone centrali del paese, situata tra il palazzetto dello sport e il circolo ricreativo Arcs. L’annuncio è arrivato dal Comune di Corciano, che ha comunicato l’affidamento dell’intervento alla ditta Fagiolari Srl, a seguito della conclusione della relativa gara d’appalto.

Dal Comune è stato riferito che l’intervento è stato pensato per restituire al cuore del paese un’area curata, funzionale e adeguata al dinamismo che caratterizza la zona, in cui si concentrano scuole, impianti sportivi, spazi ricreativi e aree verdi. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai cittadini e ai visitatori un parcheggio decoroso e ben organizzato.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in catrame, l’inserimento di corsie ben definite, la creazione di 90 posti auto su superficie drenante realizzata con mattoni autobloccanti e l’aggiunta di aiuole verdi e nuovi punti luce, a miglioramento dell’estetica e della funzionalità dell’area.

Dal Comune è stato inoltre specificato che l’inizio dei lavori è stato programmato in modo da non interferire con lo svolgimento della tradizionale festa “Mantignana in settembre”, evento storico per la comunità locale.