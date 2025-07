Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Open day permette di approfondire competenze e capacità”

(Adnkronos) – “I ragazzi spesso sono molto motivati, ma, com'è giusto che sia a quest'età, ancora non pienamente consapevoli di quelli che sono i propri interessi. È fisiologico che sia così. Iniziative come l’Open day consentono proprio di approfondire, all'interno di se stessi, le competenze e le capacità che possono poi aiutare a una scelta molto più consapevole. Questi momenti di approfondimento risultano fondamentali”. Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione dell'e

dizione estiva dell’Open Day 2025, tenutosi presso la Macroarea di Ingegneria. Un'occasione concreta per approfondire l'offerta formativa dell'Ateneo e ricevere informazioni utili ad affrontare con consapevolezza la scelta del percorso universitario.

All’iniziativa hanno partecipato anche i genitori, con uno spazio a loro dedicato. “Il giudizio dei genitori può essere un elemento che accompagna in maniera significativa la scelta dei figli – prosegue Levialdi Ghiron – Per questo abbiamo organizzato quest'anno gli spazi all'interno dell'università in maniera tale che ci possa essere prima un inquadramento della macroarea scientifico-disciplinare e poi successivamente degli approfondimenti di tipo verticale rispetto alle singole offerte formative nei singoli corsi di studio”.

Infine l’università di Roma Tor Vergata conferma un’importante attenzione per studenti stranieri e fuori sede grazie al progetto ‘Insieme siamo migliori – Together we are better’, un’iniziativa solidale intergenerazionale che ha come obiettivo quello di unire le esigenze degli studenti fuori sede in cerca di un alloggio a costi sostenibili e quelle delle famiglie, delle coppie e degli anziani che vogliono mettere a disposizione degli spazi poco utilizzati o inutilizzati della loro abilitazione a fronte di un contributo alle spese di casa, di un piccolo aiuto o di compagnia: “Questo va a vantaggio sia delle famiglie ospitanti e sia degli studenti che possono trovare non soltanto una risposta abitativa, ma anche un ambiente familiare all'interno del quale condividere la propria esperienza formativa e concorrere a un progetto di socialità comune”, conclude Levialdi Ghiron. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)