Cade mentre monta climatizzatore, morto operaio 58enne a Massa Lubrense

(Adnkronos) –

Ennesima tragedia sul lavoro a Massa Lubrense (Napoli). Un uomo è morto dopo una caduta mentre montava un climatizzatore in via Pontone. L'operaio di 58 anni ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 6 metri, atterrando con la schiena su un cordolo di cemento. Dopo alcuni tentativi di rianimazione, personale del 118 ne ha constatato il decesso. Indagini e rilievi a cura dei Carabinieri della stazione locale, del nucleo ispettorato lavoro di Napoli e del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata. Salma a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un'inchiesta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)