Usa, eseguita condanna a morte in Florida: è record dal 2015

(Adnkronos) – E' stata eseguita nelle scorse ore in Florida la condanna a morte che era stata emessa nei confronti di Michael Bell, 54 anni. Si tratta del 26esimo detenuto giustiziato quest'anno, che segna un record di esecuzioni capitali negli Stati Uniti dal 2015, quando furono 28. Per quest'anno sono in programma altre nove esecuzioni. Più della metà delle esecuzioni quest'anno negli Stati Uniti sono avvenute in Florida, Texas e Carolina del Sud. La condanna a morte di Bell è stata eseguita tramite iniezione letale nel penitenziario statale di Raiford, ha annunciato il Dipartimento di correzione della Florida. Bell era stato condannato a morte per gli omicidi di Jimmy West, 23 anni, e Tamecka Smith, 18 anni, avvenuti nel 1993 a Jacksonville. L'omicidio fu motivato dal suo desiderio di vendetta nei confronti dell'assassino di suo fratello, Theodore Wright, ma per errore uccise il fratello di quest'ultimo e una ragazzina che era con lui. Bell è uno dei circa 30 condannati a morte che hanno trascorso la loro giovinezza nella famigerata Florida School for Boys, soprannominata Dozier. La struttura, dove sono stati denunciati numerosi atti di crudeltà, ha chiuso nel 2011 dopo oltre un secolo di attività e ha ispirato il romanzo "The Nickel Boys" dello scrittore afroamericano Colson Whitehead, vincitore del Premio Pulitzer nel 2020. Nel 2016 gli antropologi vi hanno scoperto i resti di 55 tombe anonime.

La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati americani. Altri tre, California, Oregon e Pennsylvania, osservano una moratoria sulle esecuzioni decretata dal governatore. Delle 26 esecuzioni di quest'anno, 21 sono state eseguite tramite iniezione letale. Tre sono stati giustiziati tramite inalazione di azoto, metodo utilizzato per la prima volta al mondo in Alabama nel 2024 e paragonato dagli esperti delle Nazioni Unite a una forma di "tortura", e due tramite fucilazione nella Carolina del Sud , per la prima volta negli Stati Uniti dal 2010. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)