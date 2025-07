Urbanistica a Milano, pm chiede arresto di un assessore del Comune

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana di Palazzo Marino, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per gli altri del carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)