Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa (che non c’è)

(Adnkronos) –

Donald Trump insiste a mettere nel mirino la Fed e il suo presidente Jerome Powell. Ormai, il licenziamento viene dato per imminente, anche con l'indicazione del probabile successore, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Il presidente americano, del resto, non perde occasione per delegittimare l'uomo che guida la politica monetaria negli Stati Uniti, che non ha avuto remore a definire "uno stupido". La motivazione che ripete come un mantra è che vanno abbassati i tassi di interesse, nonostante i dati sull'inflazione. Deve scendere il costo del denaro, è la tesi di Trump, perché ne ha bisogno l'economia americana e, soprattutto, la sua amministrazione. Nella 'fanta economia' del presidente americano c'è anche l'indicazione precisa dell'entità del taglio dei tassi necessario. “La Fed dovrebbe tagliare i tassi di tre punti. L’inflazione è molto bassa. Risparmieremmo 1.000 miliardi di dollari l’anno”, ha scritto su Truth. Il problema, sostanziale, è che il presidente americano dimostra pochissima dimestichezza con la teoria economica. Se c'è un fattore che ha impedito finora a Powell di abbassare i tassi è stato l'incertezza legata ai dazi che lo stesso Trump mette, o minaccia di mettere, al resto del mondo. Il meccanismo è piuttosto semplice. Le tariffe, o anche solo la promessa di nuove tariffe, fanno salire i prezzi, perché i costi supplementari delle imprese che esportano negli Stati Uniti o di quelle che americane che importano vengono scaricati sul consumatore finale. Tanto che l’ultimo dato, relativo a giugno, ha mostrato un’accelerazione dell'inflazione al 2,7% dal 2,4% di maggio. Un pessimo segnale soprattutto se considerato che la guerra commerciale potrebbe inasprirsi sensibilmente nei prossimi mesi. C'è un altro problema, più formale. La rimozione di un presidente della Fed è una procedura piuttosto complessa. Per questo si cerca una 'giusta causa', facendo riferimento alle presunte responsabilità di Powell rispetto ai costi di ristrutturazione di due edifici della Fed a Washington. E per questo, nelle aspettative di Trump, lo scenario da preferire è un passo indietro, da incoraggiare in ogni modo. Bessent ha già detto che il processo formale per la scelta del prossimo governatore della Federal Reserve è stato avviato anche se il Presidente è stato costretto ad ammettere che servono le dimissioni: “Spero che il governatore della Fed lasci, dovrebbe andarsene perché è stato molto negativo per questo Paese”. Una rimozione forzata del presidente della Fed sarebbe un colpo ulteriore per la credibilità dell'amministrazione Trump nella considerazione del mondo economico americano. Eloquenti le parole spese dal banchiere più influente a livello mondiale, il ceo di Jp Morgan Jamie Dimon: “L'indipendenza della Fed è assolutamente fondamentale, non solo per l'attuale presidente della Fed, che rispetto, ma anche per il prossimo presidente. Giocare con la Fed può spesso avere conseguenze negative, l'esatto contrario di ciò che si potrebbe sperare”. Un avvertimento tanto chiaro quanto esplicito. Se Trump andasse avanti nonostante tutto, dovrebbe poi fare i conti con i danni prodotti. (Di Fabio Insenga) —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)