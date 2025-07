Trump contro Powell: “Terribile capo Fed, ma suo licenziamento improbabile”

(Adnkronos) – "E' sempre in ritardo, è stato sempre in ritardo, è un terribile capo della Fed, per fortuna possiamo cambiarlo tra circa otto mesi". Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, è tornato a scagliarsi contro Jerome Powell, aggiungendo però "è altamente improbabile" un suo licenziamento. Le dichiarazioni del presidente arrivano dopo che i media hanno rivelato che lui avrebbe detto ad un gruppo di repubblicani di essere pronto a licenziare Powell. "Sta facendo un lavoro pessimo, ci sta facendo perdere un sacco di soldi, ma no, non voglio parlare di questo", ha detto a chi gli chiedeva conferma del progetto di allontanare il capo della Fed, che lui ha nominato nel 2017 durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. Confermato da Joe Biden nel 2022, Powell terminerà il suo secondo mandato il prossimo maggio. Intanto sono ormai quasi quotidiani gli attacchi di Trump al capo della Federal Reserve che si rifiuta di tagliare i tassi di interesse, come lui continua a chiedere. Una recente decisione della Corte Suprema indica che il presidente, che nomina il presidente della Fed ogni quattro anni insieme ai due vice presidenti, non ha il potere di revocare il mandato a suo piacimento. Nonostante questo l'ipotesi di una mossa in questo senso da parte di Trump circolava da tempo, mentre lo stesso Powell ha detto che un suo licenziamento "non è permesso dalla legge". Nessun presidente ha mai cercato di fare una cosa del genere, anche se non sono mancate in passato critiche da pare degli inquilini della Casa Bianca delle scelte del capo della banca centrale Usa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)