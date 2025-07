Stefano De Martino, l’estate con Caroline Tronelli: è nato un amore?

(Adnkronos) –

Stefano De Martino potrebbe aver trovato l’amore. Dopo mesi di indiscrezioni su presunti flirt, il conduttore di 'Affari Tuoi' sarebbe stato più volte avvistato in compagnia di Caroline Tronelli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due ci sarebbe un’intesa evidente e “la relazione si sta facendo seria”. Caroline e Stefano stanno trascorrendo le vacanze insieme, e a rafforzare l’idea che non si tratti di una semplice amicizia c’è anche un dettaglio importante: la giovane 22enne avrebbe già conosciuto Santiago, il figlio che Stefano ha avuto con Belen Rodriguez, che è stato avvistato a bordo della barca insieme alla coppia. Con loro anche Biagio Izzo, amico e collega del conduttore. Stefano e Caroline si sono conosciuti grazie al padre di lei, un imprenditore napoletano che da tempo conosce lo showman. Un legame nato come una semplice amicizia, che col tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Negli ultimi mesi, il nome di De Martino è stato accostato a diverse donne, tra cui Angela Nasti, Gilda Ambrosio e Gabriella Spagnuolo. Tuttavia, nessuna di queste voci è mai stata confermata o smentita ufficialmente. Al momento, Stefano De Martino mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata. Resta il dubbio se si tratti davvero dell’inizio di una nuova relazione stabile o dell’ennesimo gossip su un flirt estivo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)