Sinner, primo posto nel ranking a rischio? I punti da difendere sul cemento

Il duello Sinner-Alcaraz, dal campo, si sposta nel ranking. Il tennista azzurro, grazie al trionfo di Wimbledon 2025, dove ha battuto proprio lo spagnolo in finale, ha allungato in testa alla classifica Atp, consolidando il suo primo posto e aumentando il distacco dal rivale, secondo in graduatoria. Il duello tra i due, ora, si sposterà sul cemento. Sinner si è conquistato la certezza di restare numero uno almeno fino ai prossimi US Open, ultimo Slam dell'anno in programma dal 24 agosto al 7 settembre, a cui arriverà da campione in carica. La stagione del cemento però, che culminerà nell'appuntamento di New York, lo vedrà difendere oltre 6000 punti (6030 per la precisione), mentre Alcaraz poco più di mille (1060). Un'occasione per lo spagnolo. Dopo le due finali del Roland Garros e di Wimbledon il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz proseguirà ora in nord America prima nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e poi a New York con lo US Open. I due dominatori della stagione si scontreranno inevitabilmente anche per la posizione di numero uno del mondo a fine anno. Al momento nel ranking Sinner ha un vantaggio di 3.430 punti su Alcaraz: 12.030 a 8.600. Da qui a novembre però Jannik, come detto, dovrà difendere ben quattro titoli e molti punti: lo Us Open (2000 punti), le Atp Finals (1500 punti), e i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai (1000), mentre Alcaraz nella seconda parte di 2024 ha vinto solo l'Atp 500 di Pechino (500). Diversa la situazione nell'Atp Race. Nella classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nella stagione attuale, quindi da gennaio a oggi, e che dà l'accesso alle Atp Finals, Alcaraz è in testa con 7.540 punti contro i 6000 dell'azzurro. Nei primi 6 mesi e mezzo di stagione Alcaraz ha infatti trionfato nei 500 di Rotterdam e del Queen's, nei Masters 1000 di Montecarlo e Roma e al Roland Garros, mentre Sinner ha conquistato l'Australian Open e Wimbledon sui cinque tornei disputati, a causa della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol che non gli ha permesso di giocare ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)