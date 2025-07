Mondiali nuoto, Paltrinieri argento nella 10km acque libere

(Adnkronos) – Altra straordinaria impresa dell'azzurro Gregorio Paltrinieri, che nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in acque libere a Singapore ha vinto la medaglia d'argento. Il 30enne, campione olimpico dei 1500 stile libero, ha chiuso dietro il tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 1:59:59.20 con un ritardo di 03.70. Terzo l'australiano Kyle Lee (+14.80). Grande prova anche per l'altro italiano Andrea Filadelli, che ha chiuso al sesto posto a +48.20. Per Paltrinieri è un'altra perla nella sua incredibile carriera, nonostante le difficoltà, l'acqua calda, i dubbi sulla qualità dell'acqua stessa con il rinvio della gara, un po' come avvenne ai Giochi di Parigi con l'acqua della Senna, ma con un epilogo diverso. L'azzurro, incurante del caos della vigilia, dà spettacolo e si regala un sontuoso secondo posto in una gara tutta in recupero. E' la decima medaglia iridata nel fondo e l'ottavo mondiale da Barcellona 2013 a podio per l'olimpionico trentunenne carpigiano che vive e lavora al centro federale di Ostia e si allena con il tecnico Fabrizio Antonelli. Il fenomeno azzurro deve arrendersi solo all'altro olimpionico il tedesco Florian Wellbrock, che acciuffa la tripletta iridata nella gara olimpica come il connazionale Lurz, e vince 1h59'55"5 dominando la gara sin dalle prime battute. Terzo e staccato dalla coppia di testa l'australiano Kyle Lee (2h00'10"3). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)