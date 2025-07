Amuchina e Infasil cambiano ‘casa’, i due brand passano da Angelini Pharma a Fater

(Adnkronos) – I marchi Amuchina e Infasil passano da Angelini Pharma a Fater. L'azienda farmaceutica internazionale, parte del Gruppo Angelini Industries, e la joint venture al 50/50 tra Angelini Industries e Procter & Gamble, leader nel mercato dei prodotti assorbenti per la cura della persona e attore chiave nel mercato europeo dei prodotti per la casa e dei tessuti, hanno annunciato di aver siglato un accordo per il trasferimento del ramo di azienda comprensivo dei due brand. Si tratta di "un’operazione di significativa rilevanza strategica per entrambe le aziende, con l’obiettivo di valorizzare al meglio due brand storici e ad alta riconoscibilità sul mercato". Il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater, effettivo a partire dal 1 gennaio del 2026, prevede il coinvolgimento del personale attualmente impegnato in modo prevalente nella loro gestione, riconoscendo il valore delle competenze e dell’esperienza maturate nel tempo. L’operazione, che includerà gli asset connessi ai due marchi, mira a garantire la massima continuità operativa verso il mercato e i clienti. Il trasferimento dei brand Amuchina e Infasil si inserisce nella strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma che prevede di mantenere un focus su Consumer Healthcare e di investire in Specialty Care con particolare riferimento alla Brain Health. Inoltre, grazie al trasferimento a Fater, i due marchi potranno beneficiare di nuove opportunità di sviluppo e crescita grazie alla forte coerenza con il modello operativo e il solido posizionamento di Fater nel mercato consumer. Con il trasferimento a Fater, Amuchina e Infasil continueranno a far parte del perimetro del Gruppo Angelini Industries. Questa operazione apre una nuova fase orientata a una gestione focalizzata e coerente con la natura altamente specializzata del mercato consumer, valorizzando due marchi di grande riconoscibilità. “Questa operazione segna un passaggio importante e in linea con la strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma, che guarda con sempre maggiore impegno alla Specialty Care e, in particolare, alla Brain Health. Amuchina e Infasil sono stati per anni protagonisti della nostra storia, affermandosi come brand iconici nel panorama italiano. – ha dichiarato Jacopo Andreose, Ceo di Angelini Pharma – Ringrazio tutte le persone che, con dedizione, professionalità e passione per il proprio lavoro, hanno contribuito al successo di questi marchi e al percorso che ci ha portati fin qui. “È con grande entusiasmo che accogliamo in Fater due grandi marchi come Amuchina e Infasil. Siamo convinti che siano un perfetto completamento del nostro portfolio, grazie al quale potremo rispondere sempre meglio ai bisogni delle tante famiglie di italiani che ogni giorno ci scelgono – ha affermato Antonio Fazzari, General Manager di Fater – A partire dal prossimo mese di gennaio daremo il benvenuto alle persone che hanno contribuito alla crescita di questi brand, con l’auspicio di poter apprendere dalla loro professionalità e guidare insieme lo sviluppo futuro dei due marchi. In questi ultimi anni, caratterizzati da un contesto esterno quantomai instabile, Fater è riuscita a crescere in maniera sostenibile e questa acquisizione è un ulteriore segnale della fiducia che i nostri azionisti ripongono nel nostro percorso”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)