Firenze, scontro in galleria A1 Direttissima: 3 morti e 2 feriti gravi

(Adnkronos) – Tragico incidente all'interno della galleria di base sulla A1 Direttissima, in direzione nord, nel territorio comunale di Barberino del Mugello (Firenze). Coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura con cinque persone a bordo. Pesante il bilancio: tre uomini sono deceduti, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, supportati anche da un'autogru. Richiesto il supporto di un’ulteriore squadra dal comando di Bologna. I soccorritori hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere della vettura. Una volta estratti, i cinque occupanti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario. Per tre di loro, però, non c’è stato nulla da fare: il medico intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Una bambina è stata trasportata in elisoccorso con l’elicottero Pegaso 3, mentre la donna è stata condotta in codice rosso all’ospedale con Pegaso 1. La circolazione sul tratto interessato è stata completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso, ancora in corso al momento. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Si indaga per ricostruire la dinamica del tragico impatto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)