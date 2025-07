Benjamin Mascolo presto papà, l’annuncio: “Il sogno più grande”

(Adnkronos) –

Benjamin Mascolo diventerà presto papà. Il cantante del duo 'Benji & Fede' ha annunciato oggi, martedì 15 luglio, di aspettare un bambino dalla moglie Greta Coughi: "È il sogno più grande che potessi avere", ha scritto a corredo di alcuni scatti in cui viene mostrato il pancione della futura mamma. "È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso", scrive Benjamin Mascolo, 32 anni, a corredo del post in cui annuncia pubblicamente la bella notizia. Una vera e propria lettera d'amore indirizzata a Greta, la donna che ha sposato nel 2023 con rito civile a Modena: "Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te", ha concluso. Il cantante, ospite a Verissimo, aveva parlato del desiderio di diventare papà: "Sarebbe un sogno", aveva detto con la voce rotta dall'emozione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)