A delfini status legale esseri umani per difenderli meglio, la campagna in Corea del Sud

Riconoscere ai delfini lo stesso status legale degli esseri umani, ovvero di 'persona giuridica', in modo da conferire loro gli stessi diritti dell'uomo e rendere più facile la loro protezione garantendone la sicurezza. E' l'obiettivo della campagna lanciata dagli attivisti dell'isola di Jeju, in Corea del Sud, per proteggere i cetacei più vulnerabili dalle barche e dall'inquinamento. Sono circa 130 i delfini tursiopi indo-pacifici che vivono nelle acque intorno a Jeju e molti di loro mostrano cicatrici sempre più pericolose provocate dal contatto con attrezzi da pesca abbandonati che li intrappolano e li feriscono o a causa di incontri ravvicinati con barche o moto d'acqua che circolano intorno all'isola. "L'idea è che se un individuo o un'azienda minaccia il loro sostentamento, allora potremmo agire per conto dei delfini per fargli causa o per prendere provvedimenti in altro modo", ha spiegato al Guardian Miyeon Kim, attivista presso l'ong Marine Animal Research and Conservation (Marc). ''Diverse organizzazioni che lavorano con i delfini stanno spingendo in questa direzione da ormai due anni, ma è molto complicato e bisogna ottenere il sostegno del governo coreano e dei cittadini di Jeju'', ha aggiunto. Per promuoverne il sostegno, Kim ha spiegato che parte della strategia di Marc è quella di 'personalizzare' i delfini per far sì che la gente del posto si identifichi meglio con loro. Tanto che il gruppo ha prodotto un opuscolo con il nome di ogni delfino e l'immagine della sua pinna dorsale. "Per noi è importante essere in grado di identificare i singoli delfini per poter documentare i dati scientifici, ma è importante anche per gli isolani. Le persone devono comprendere e relazionarsi realmente con le specie in via di estinzione affinché ciò che stabilisce la personalità giuridica funzioni", ha aggiunto. Ad aprile è stata ottenuta una piccola, ma significativa vittoria con la designazione di un'area marina protetta (Amp) sul lato occidentale dell'isola, con lo specifico compito di proteggere i delfini tursiopi. Le norme che regolano l'area includono misure come il divieto di sviluppo edilizio arbitrario, ma devono essere ulteriormente inasprite, afferma Kim. "La legge vieta a più di due imbarcazioni da diporto di avvicinarsi entro un raggio di 100 metri dai delfini, ma ci sono molte imbarcazioni diverse in quella zona, compresi i pescherecci, e al momento non possiamo fare nulla al riguardo", ha detto.