Tragedia a Corsico, finisce dentro al naviglio in auto: morto 24enne

(Adnkronos) – Tragedia nella notte a Corsico, in provincia di Milano. Un giovane di 24 anni è morto intorno alle 2.30 dopo essere finito dentro le acque del Naviglio a bordo della propria vettura, mentre rientrava a casa. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il ragazzo era solo in macchina in quel momento. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno provveduto prima ad estrarre il corpo senza vita del giovane e poi a recuperare la vettura con un'autogru. Sul posto anche 118, carabinieri e magistrato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)