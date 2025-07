Caressa e Parodi dimenticano l’anniversario di matrimonio: “26 anni e non sentirli…”

(Adnkronos) – "26 anni insieme e non sentirli", così Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno celebrato sui social il loro anniversario di matrimonio. La coppia, con tono spontaneo e autoironico, ha ammesso di aver completamente dimenticato la ricorrenza, l'11 luglio. “Non ci smentiamo mai. Una nostra amica ci ha appena scritto: ‘Amici miei, buon anniversario'. Noi ce n'eravamo completamente dimenticati”, ha detto Benedetta Parodi in un video condiviso su Instagram. “Come tutti gli anni" le ha fatto eco Caressa. La conduttrice ha raccontato, tra le risate, di aver addirittura chiesto a sua figlia se fosse effettivamente l'11 luglio, ma solo perché stava controllando la scadenza del latte. “Meglio che scade un latte che un matrimonio”, ha commentato Caressa ironicamente. Successivamente i due hanno condiviso sui social un selfie insieme: "26 anni di matrimonio… e non sentirli! Anche perché ce lo dimentichiamo sempre!", hanno aggiunto nella didascalia. Fabio Caressa e Benedetta Parodi si sono sposati l'11 luglio del 1999 e sono genitori di tre figli. Nel 2002 sono diventati genitori di Matilda, nel 2004 di Eleonora e nel 2009 di Diego. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)