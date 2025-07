Albanese: “Commossa da sostegno, insieme possiamo fermare il genocidio”

(Adnkronos) – La relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese, ha ringraziato pubblicamente chi sta sostenendo la sua missione dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. "Sono colpita (e commossa) da quante persone stanno prendendo la parola in difesa del mio lavoro – ha scritto su X – Stare uniti contro gli abusi è fondamentale, e ancor più fondamentale è fermare il genocidio. Insieme possiamo". Il messaggio arriva in un momento di forte pressione politica: nei giorni scorsi l'amministrazione Trump ha sanzionato la giurista italiana, accusandola di collaborare con la Corte penale internazionale contro cittadini statunitensi e israeliani. Albanese ha definito le sanzioni "oscene" e paragonato le modalità della rappresaglia a "tecniche di intimidazione mafiosa", ma ha ribadito la sua determinazione: "Continuerò a fare quello che devo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)