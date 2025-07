Trump: “Dazi al 35% per il Canada dal 1 agosto”. In arrivo lettera all’Ue

(Adnkronos) –

Dazi del 35% sulle importazioni negli Stati Uniti dal Canada dal primo agosto. Su Truth Donald Trump ha pubblicato una "lettera" indirizzata al premier canadese Mark Carney. "Dal primo agosto 2025 imporremo al Canada dazi del 35% sui prodotti canadesi inviati negli Stati Uniti, distinti dai dazi settoriali – si legge nel testo – Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre misure tariffarie, allora, qualsiasi importo sceglierete per farlo verrà aggiunto al 35% da noi imposto". Il presidente degli Stati Uniti torna ad accusare il Canada sul dossier fentanyl. "Devo dire che il flusso di fentanyl non è l'unico problema che abbiamo con il Canada, che ha molti dazi e misure non tariffarie, politiche e barriere commerciali che provocano deficit commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti", afferma il tyccon. Sia il Canada che il Messico stanno attualmente negoziando con gli Stati Uniti per evitare l'applicazione delle tariffe e ripristinare l'accordo commerciale USMCA. "Durante gli attuali negoziati commerciali con gli Stati Uniti, il governo canadese ha difeso con fermezza i nostri lavoratori e le nostre imprese. Continueremo a farlo mentre lavoriamo verso la scadenza rivista del 1° agosto", ha dichiarato Carney in un post su X. "Il Canada ha fatto progressi cruciali per fermare la proliferazione del fentanyl in Nord America – rivendica Carney – Ci impegnamo a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per salvare vite umane e proteggere le comunità in entrambi i nostri Paesi". Nel messaggio Carney parla dell'economia canadese e aggiunge: "Ci prepariamo a realizzare una serie di nuovi progetti importanti e nell'interesse nazionale. Lavoriamo per rafforzare le nostre partnership commerciali in tutto il mondo".

In arrivo anche la "lettera" per l'Unione Europea. "Oggi o domani", ha detto Donald Trump nelle scorse ore a Nbc News riferendosi a Ue e Canada. "Vorrei farlo oggi", ha affermato il tycoon, che ha anche fatto riferimento a "un paio d'ore" per poi diffondere su Truth la "lettera" per il Canada. Trump, che ha già pubblicato "lettere" per vari Paesi, ha anche detto di voler imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i restanti Paesi pagheranno, che si tratti del 20 o del 15%", ha detto. Ieri il portavoce della Commissione per il Commercio Olof Gill ha tuttavia assicurato che Bruxelles punta a un accordo con gli Usa sui dazi "nei prossimi giorni". "C'è un po' di confusione su cosa sta succedendo esattamente, ma posso dire che siamo pienamente impegnati a raggiungere un accordo di principio con gli Stati Uniti il più rapidamente possibile, idealmente nei prossimi giorni", ha affermato.

Trump ha poi aggiunto che lunedì farà una "dichiarazione importante sulla Russia" . Il presidente non è entrato nei dettagli, ma ha ribadito di essere "deluso" da Mosca: "Ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)