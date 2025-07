Rudy Guede a processo per violenza sessuale su ex fidanzata

(Adnkronos) – Rudy Guede è stato rinviato a giudizio a Viterbo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Per il 38enne, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1 novembre 2007, il processo inizierà a novembre. Nel corso dell'udienza di questa mattina Guede, difeso dall'avvocato Carlo Mezzetti, ha risposto alle domande del pm e al termine dell'interrogatorio dopo una camera di consiglio di circa un'ora il gup lo ha mandato a processo. "Prendiamo atto della decisione del giudice e ci difenderemo in aula – afferma all'Adnkronos il difensore di Guede -. Il mio assistito ha categoricamente rifiutato il rito abbreviato perché vogliamo portare in aula molti testimoni per poter spiegare come sono andati veramente i fatti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)