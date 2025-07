Giorgia, torta e dolce dedica per il compleanno del suo Emanuel Lo

(Adnkronos) –

Emanuel Lo compie oggi 46 anni e trascorre in famiglia questo compleanno. Per l'occasione la sua compagna Giorgia ha scelto di fargli gli auguri e mostrargli il suo amore anche sui social. "Il tempo vola lo sappiamo, voliamo insieme", scrive la cantautrice e poi scherza, riferendosi al selfie di coppia pubblicato: "Mai più foto all'alba eh". I due sono una coppia dal 2004 e insieme hanno un figlio, Samuel, nato nel 2010. "Vola", risponde il festeggiato che ha condiviso proprio oggi alcuni scatti su Instagram. Tra frisbee e panorami mozzafiato, spunta anche un video in cui Giorgia gli porta una piccola torta con una candelina mentre – sulla televisione alla sue spalle – appare Freddie Mercury. A fare gli auguri al coreografo e ballerino tante celebrità, da Paola Iezzi a Lorella Cuccarini, e poi Elena Sofia Ricci, Paola Turci e Laura Pausini che scrive nei commenti: "Tanti Auguri Amico Mio. Mancate". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)