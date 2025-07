Diretta Sinner-Djokovic, oggi semifinale a Wimbledon live. Alcaraz primo finalista

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025. Il tennista azzurro in campo oggi, venerdì 11 luglio, nello Slam londinese e va a caccia del pass per la finale del torneo, in programma domenica 13, mentre il , il serbo continua a sognare il 25esimo Slam di una carriera da favola. L'azzurro è reduce dal successo in tre set contro Ben Shelton, mentre il serbo arriva dal combattuto match con Flavio Cobolli. In finale è già approdato Carlos Alcaraz, che nella prima semifinale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz in 4 set. Sinner e Djokovic tornano ad affrontarsi nella rivincita della semifinale del Roland Garros, dove a trionfare è stato proprio Sinner, battuto poi in una finale-maratona da Carlos Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)