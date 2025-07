Da DiCaprio a Cumberbatch, per Alcaraz folla di vip a Wimbledon

(Adnkronos) – A Wimbledon gli occhi sono tutti puntati su Carlos Alcaraz che oggi, 11 luglio 2025, gioca la sua semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz. Tra gli ospiti d'onore presenti in tribuna che stanno assistendo al match tanto atteso, spiccano volti noti di Hollywood come Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch e Rami Malek.

Ma non è finita qui. A Wimbledon si sta tenendo una vera e propria sfilata di vip. Nei giorni scorsi infatti non è passata inosservata la presenza di David Beckham, che ha fatto la sua apparizione con un outifit elegante e impeccabile, reduce da un intervento alla mano. Cate Blanchett è stata immortalata con gli occhiali da sole, seduta sugli spalti insieme alla mamma June. Mentre l'attore Russell Crowe ha seguito le partite accanto alla fidanzata Britney Theriot. Ad assistere al match tra Alcaraz e Fritz oggi anche Morgan Riddle, la fidanzata del tennista numero 4 del mondo.