Crescita a doppia cifra per Brunello Cucinelli: ricavi oltre i 684 milioni

La Brunello Cucinelli S.p.A., eccellenza del lusso Made in Italy con radici saldamente ancorate a Solomeo, ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati che confermano un trend di crescita solida e armonica. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i dati preliminari relativi al periodo, mostrando un fatturato di 684 milioni di euro, in crescita del +10,2% (+10,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Forte crescita in tutte le aree geografiche

Il marchio umbro, celebre per il suo approccio etico all’impresa, ha registrato un’espansione equilibrata a livello globale:

Asia : +12,5% (con performance eccellenti in Cina e Medio Oriente),

Europa : +10,0% (con l’Italia a +15,8%),

Americhe: +8,7%.

La distribuzione è stata trainata sia dal canale retail (+10,3%) che da quello wholesale (+10,1%), confermando l’apprezzamento internazionale per la qualità, l’artigianalità e lo stile delle collezioni uomo e donna.

Strategia industriale e visione a lungo termine

La strategia di investimenti produttivi nel distretto di Solomeo, cuore pulsante dell’impresa, procede spedita: l’ampliamento degli stabilimenti sarà completato con otto mesi di anticipo, entro novembre 2025, ponendo le basi per una continuità produttiva fino al 2035.

Centrale, in questa visione, è l’equilibrio tra tecnologia e umanesimo. Il progetto BrunelloCucinelli.AI, presentato durante il “III Simposio Universale dell’Anima e dell’Economia” tenutosi proprio a Solomeo, unisce intelligenza artificiale e creatività umana in una nuova concezione di e-commerce in arrivo entro fine anno.

Lifestyle, moda e riconoscimenti globali

Le collezioni, da sempre ispirate a uno stile sobrio e raffinato, hanno ottenuto ottimi riscontri sia nel retail che tra i multibrand e la stampa specializzata. In particolare, la collezione maschile Primavera-Estate 2026, presentata tra Pitti Uomo e Milano Moda Uomo, è stata accolta con entusiasmo.

Tra gli highlight dell’anno:

Il 1° dicembre Brunello Cucinelli riceverà a Londra il prestigioso Outstanding Achievement Award dal British Fashion Council , riconoscimento già attribuito a figure come Armani, Lagerfeld e Prada.

A dicembre verrà anche presentato in anteprima mondiale il film-documentario sulla vita dell’imprenditore umbro, diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, con musiche di Nicola Piovani.

Prospettive per il 2025 e oltre

Consolidati i risultati del primo semestre e con un avvio positivo delle vendite della collezione Autunno-Inverno 2025, l’azienda prevede di chiudere l’anno con una crescita organica del +10%, accompagnata da margini “giusti ed equilibrati”. Il piano industriale 2024–2026 procede regolarmente, confermando l’impegno verso una crescita sostenibile.