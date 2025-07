Clerici, il consiglio per Cattelan: “Questo è un rimprovero, devi dare di più”

(Adnkronos) – "Questo è un rimprovero, devi dare di più". Con queste parole Antonella Clerici ha provato a dare dei consigli professionali ad Alessandro Cattelan. La conduttrice televisiva è stata ospite nell'ultima puntata del podcast 'Supernova' e si è sbilanciata dando una sua personale opinione sulla conduzione del collega. "Io sai che ti amo dal punto di vista professionale e trovo che tu sia bravissimo. Ogni tanto io penso che tu debba abbassarti un po’", ha esordito Antonella Clerici. Immediata la replica di Alessandro Cattelan: "A me sembra già di essere il più scemo del quartiere, anche se azzecchiamo i congiuntivi io penso di fare delle cose davvero basiche". La conduttrice è entrata poi nel dettaglio: "Il fatto è che nelle tue cose tu ti diverti tu, devi far divertire anche gli altri, devi coinvolgerli, e tu ogni tanto -questo è un rimprovero che ti ho fatto tante volte – devi dare di più dal punto di vista emotivo. E tu ce l’hai questa cosa cavolo Ale, devi tirarla fuori", ha aggiunto. "Tu sei così bravo a fare le interviste, io spesso mi immedesimo, ascolto l'altro. Cerco di entrare molto in sintonia col cuore", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)