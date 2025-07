Tour, fuga d’oro di Healy nella sesta tappa. Van der Poel torna in maglia gialla

(Adnkronos) – Impresa dell'irlandese Ben Healy nella sesta tappa del Tour del France di oggi, giovedì 10 luglio, nei continui saliscendi tra Bayeux e Vire Normandie, in una tappa da 201,5 km. Il corridore della EF Education-EasyPost molla all'improvviso i compagni di fuga a oltre 30 km dall'arrivo e improvvisa una vera e propria cronometro personale che lo porta al traguardo in solitaria dando quasi tre minuti al terzo classificato, Quinn Simmons (Lidl-Trek), seguito poco dopo dal terzo classificato, Michael Storer (Tudor). Colpo di scena anche nella classifica generale: Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che ieri si era visto soffiare la maglia gialla da un fenomenale Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) secondo nella prova a cronometro, se la riprende oggi per un solo secondo di vantaggio sullo sloveno, che probabilmente se la riprenderà a stretto giro. Terzo nella generale è Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)