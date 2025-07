Tom Brady e Sofia Vergara, è nato un amore? La passione nata a Ibiza

(Adnkronos) – È nato l'amore tra Tom Brady e Sofia Vergara? Sembrerebbe di sì. L'ex campione della NFL e l'attrice di Modern Family infatti starebbero trascorrendo insieme alcuni giorni di vacanza a Ibiza, in Spagna. A riportare la notizia è TMZ che ha rivelato che i due si sono incontrati su un superyacht. La storia d'amore, o il semplice flirt estivo, tra Tom e Sofia è cominciata circa una settimana fa, quando l'attrice e il giocatore di football si sono incontrati a bordo dello yatcht con altri vip come Kendall Jenner, Naomi Campbell, Kate Hudson, Patrick Schwarzenegger e una delle ex fidanzate di Tom, la modella Irina Shayk. Il viaggio era partito da Roma. Secondo quanto riportano fonti vicine alle due star, Brady avrebbe fatto spostare il suo posto durante la cena per sedersi accanto a Vegara. Questo avrebbe acceso la passione tra i due, che hanno scelto di continuare le vacanze insieme a Ibiza. Ad alimentare il gossip, lo scatto diventato virale sui social in cui la star di Modern Family appare sorridente accanto a Tom Brady durante la cena del grande gala. Ancora nessuna conferma o smentita, ma i due sono entrambi single e magari a caccia di un nuovo amore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)