Gaza, 24 morti in raid israeliani. Fonti mediche: “Molti bambini e donne tra vittime”

(Adnkronos) – Sono almeno 24 le persone rimaste uccise dall'alba di oggi, giovedì 10 luglio, nella Striscia di Gaza. Lo riporta la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti degli ospedali dell'enclave palestinese che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas e che dal 7 ottobre del 2023 è teatro di operazioni militari israeliane contro Hamas e altri gruppi scattate in risposta all'attacco di quel giorno in Israele. Secondo la tv, la maggior parte delle vittime si registrerebbe nelle zone centrali e meridionali di Gaza. Fonti dell'ospedale Al-Aqsa, nel centro della Striscia, riferiscono ad al-Jazeera che 13 delle 24 persone rimaste uccise erano in fila per ricevere aiuti a Deir el-Balah e qui molte delle vittime sarebbero donne e bambini.