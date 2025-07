Estate ‘vintage’ sull’Italia: fresco, sole e qualche temporale

(Adnkronos) – Ciclone in Polonia, anticiclone africano in Spagna e l’Italia nel mezzo. Con questa configurazione, il nostro Paese godrà di un bel 'sole senza canicola': un’estate ‘vintage’ per almeno 4-5 giorni, una novità nel cuore del mese più caldo dell'anno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase molto piacevole con temperature minime anche sotto i 15°C al Nord (comunque gradevoli su tutto lo Stivale) e massime inferiori anche ai 30°C; da venerdì saliremo localmente fino a 32-34°C al Centro-Sud ma, tutto sommato, il tempo sarà ottimo. Nel dettaglio le prossime ore vedranno cieli tersi e limpidi, sole pieno e valori termici tipici di metà maggio. Venerdì nasceranno alcuni rovesci sul Triveneto, mentre sabato qualche acquazzone potrebbe raggiungere le Prealpi e l’Appennino. Il meteo sarà stabile e soleggiato, mai caldo. In altre parole, fino a sabato staremo molto bene. Domenica un piccolo vortice dal Mare di Alboran, unito all’espansione del ciclone polacco verso sud, potrebbe causare l'aumento dell'instabilità dalla Sardegna fino alle regioni centro settentrionali. Da lunedì, infine, un possibile aumento della pressione potrebbe riportare i primi timidi segnali di caldo africano al Sud, poi gradualmente anche verso il Centro-Nord da metà della prossima settimana, ma è presto per preoccuparsi. Oggi al Nord soleggiato, ma con più nubi al Nordest. Al Centro soleggiato con caldo gradevole. Al Sud cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Venerdì al Nord soleggiato, ma con temporali pomeridiani sul Triveneto. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Sabato 12 luglio al Nord soleggiato, ma con temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile. Domenica rovesci al Centro-Nord, poi, lentamente, torna l'anticiclone Africano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)