Donatella Rettore: “Giorgia? Sopravvalutata”. La replica pungente della madre Elsa

Elsa Giordano, mamma di Giorgia, ha replicato via social a Donatella Rettore che aveva definito la cantante romana "sopravvalutata" e l'aveva paragonata, in tono critico, a Whitney Houston. "A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella", ha scritto usando l'ironia la madre della cantante di 'Di sole e d'azzurro' pubblicando una foto su Instagram che la ritrae sorridente insieme alla figlia. A innescare la reazione elegante della signora Elsa sono state le parole che Donatella Rettore ha rilasciato al 'Corriere della sera' in occasione dei suoi 70 anni definendo Giorgia una copia di Whitney Houston. "Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale", aveva dichiarato la cantante di 'Kobra'. Pronta la replica di Elsa Giordano, che ha scelto Instagram per difendere la figlia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)