Alimentazione, Pulina (UniSs): “Carni fondamentali in dieta Mediterranea con consumo consapevole”

(Adnkronos) – “C’è un proverbio che ci dice: ‘perché non parlate come mangiate’, ovvero perché non parlate in maniera semplice? Ribaltando questo concetto, abbiamo scoperto che la cucina è una specificità della specie umana. Nessun animale, infatti, recupera alimenti di base per comporli in un’enorme varietà di piatti. Solo in Italia abbiamo più di 5mila preparazioni specifiche. Geni, cucina e lingue viaggiano insieme, dando origine a quel caleidoscopio linguistico e culinario che troviamo nel mondo. Le carni sono un alimento fondamentale: nella cucina del Mediterraneo, origine della dieta mediterranea, sono fondative. Fin dall’inizio, i cacciatori-raccoglitori le avevano nella propria dieta. La carne è sempre rimasta nella dieta mediterranea, con un consumo consapevole, ma non può essere esclusa da questo patrimonio dell’umanità”. Così Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, professore ordinario di Etica e sostenibilità degli allevamenti, Università di Sassari, intervenendo a Roma alla presentazione del libro ‘A spasso con Lucy’ che ripercorre il ruolo centrale della carne nell’evoluzione dell’uomo in compagnia della paleoantenata. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)