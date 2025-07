Ue, Carola Rackete si dimette da eurodeputata. Left: “Ci mancherà”

(Adnkronos) – Carola Rackete, la 'capitana' della Sea Watch che sfidò il governo Conte uno e Matteo Salvini (all'epoca ministro dell'Interno), approdando sulle coste italiane malgrado il divieto delle autorità, si dimette da eurodeputata. “Ci mancherà molto”, commenta il gruppo The Left annunciando le dimissioni dell’attivista in una nota. "Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e soprattutto tutti i membri del partito che hanno riposto la loro fiducia in me", ha spiegato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)