Sanità, Sin: “Con Siracusano presidente Css si valorizza ruolo salute mentale”

(Adnkronos) – La Società italiana di neurologia (Sin) esprime soddisfazione e vivo apprezzamento per la nomina di Alberto Siracusano a presidente del Consiglio superiore di sanità, massimo organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La nomina del professor Siracusano – si legge in una nota – rappresenta un segnale chiaro e significativo verso una concezione della salute più integrata, che riconosce il benessere psichico come parte essenziale della cura della persona. Psichiatra, docente universitario e direttore dell'Unità operativa complessa di Psichiatria della Fondazione Policlinico Tor Vergata – scrivono i neurologi – Siracusano potrà favorire, all'interno del Css, una visione della salute pubblica che valorizzi la dimensione della salute mentale. "Accogliamo con favore la nomina del professor Siracusano – dichiara Alessandro Padovani, presidente Sin – E' una decisione che riconosce il ruolo cruciale della salute mentale, oggi più che mai emergenza sanitaria e sociale. La sua visione, orientata a un approccio olistico e integrato, è pienamente in linea con la prospettiva One Brain, One Health, che condividiamo e sosteniamo. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro in questa nuova e prestigiosa responsabilità". Da sempre impegnata nel promuovere un approccio interdisciplinare e centrato sulla persona, la Sin – conclude la nota – guarda con attenzione alla nuova stagione che si apre per la sanità italiana, nella convinzione che il dialogo tra neuroscienze, psichiatria e medicina pubblica sia la chiave per affrontare le sfide attuali e future. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)