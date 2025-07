Puglia, Zampano (Regione): “Ultima legislatura portato passi in avanti in innovazione”

(Adnkronos) –

Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

“Le Puglie che esistono rappresentano ormai un riconoscimento nel mondo, non soltanto dello stile di vita e della capacità di accoglienza, della qualità dell’innovazione e del sistema produttivo, ma rappresentano un brand sul quale nel corso degli ultimi cinque anni sono stati fatti importanti investimenti”. Così la dirigente della sezione internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia, Francesca Zampano, durante l’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli. “L’ultima legislatura è partita con una base solida di conoscenza e competenze del sistema economico territoriale ma anche dell’ospitalità e dell’accoglienza, poi si è investito in maniera significativo sui fronti più spiccati di innovazione. Siamo partiti da un contesto in cui la bellezza del territorio ha rappresentato il volano per attrarre persone ed investimenti. – ha continuato la dirigente della sezione internazionalizzazione delle imprese-. Siamo arrivati oggi ad importanti passi in avanti sul fronte dell’innovazione, con una maggiore spinta nei settori dell’aerospazio e dell’Hi-Tek, pur mantenendo un legame forte con l’identità territoriale e con le bellezze architettoniche” “La Puglia sarà il futuro, perché il grandissimo investimento sui giovani e sull’innovazione e sulle start-up potranno dare sicuramente nuova linfa a un territorio già estremamente fertile ed attrattivo”, ha concluso Zampano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)