Puglia, Rogate (Refe): “Regione supera valori media nazionale su tanti fenomeni”

(Adnkronos) –

Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

“Siamo qui a presentare una delle operazioni di accountability pubblica più evoluta ed innovativa d’Italia. Presenteremo un portale di rendicontazione che aiuterà cittadini, imprese e stakeholder del territorio a comprendere e conoscere”. Così la presidente di ‘Presidente Refe-Strategie di sviluppo sostenibile’, Cristiana Rogate, all’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli. “Uno strumento che affonda le sue radici nei principi democratici di funzionamento delle istituzioni e rappresenta un vero e proprio modello per la pubblica amministrazione che deve puntare alla credibilità – ha continuato la presidente di Refe – ma anche costruire un rapporto aperto e proficuo con i diversi stakeholders” “Quello che si nota in tutte le metriche che abbiamo riportato, grazie al grosso lavoro fatto dagli uffici, nella maggior parte dei casi la Regione Puglia riesce a superare i valori di media nazionale su tantissimi fenomeni, sia per quanto riguarda la capacità di mettere a terra una visione che rende questo territorio veramente attrattivo per le imprese e per i cittadini, così come puntare tantissimo sulla sostenibilità in chiave di accessibilità e equità ed inclusione”, ha concluso Rogate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)