Puglia, Lauteta (Ambrosetti): “E’ una delle regioni del Sud attente a sviluppo comunità”

“Quello di oggi è sicuramente un evento che entra nelle tante iniziative della Puglia per discutere di politica dello sviluppo. Sappiamo che è una delle regioni del Mezzogiorno più attente ai temi che riguardano l’intersezione tra lo sviluppo delle comunità”. Così la partner di The European House–Ambrosetti, Cetti Lauteta, all’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli. La dottoressa Lauteta ha rimarcato inoltre che “non esiste un unico futuro perfettibile per i territori, ma esiste la loro capacità di adattarsi flessibilmente ai diversi scenari”. Poi ha concluso rimarcando che “credo che questa sia la sfida che tutti i territori del nostro Paese oggi si trovano a vivere e credo che questa sfida non possa essere vinta senza il giusto apporto di capitale umano di competenze”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)