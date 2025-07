Nasce la squadra paralimpica del Perugia Calcio: in panchina un allenatore dell’Ellera

Il Perugia Calcio fa un nuovo passo verso l’inclusione: dalla prossima stagione avrà una squadra composta da persone con disabilità, che parteciperà al campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Una novità importante non solo per il club, ma per tutto il territorio. A guidare la squadra sarà Tommaso Mariano, classe 1991, insegnante di educazione fisica e laureato in Scienze motorie all’Università di Perugia. Ha maturato la sua esperienza nell’Ellera Calcio, dove ha allenato per tre anni in quarta categoria. “Il mio percorso si sta sviluppando su questo lato sociale dello sport – ha spiegato – e mi piace. L’obiettivo è educativo ma anche agonistico: si gioca in due tempi da 15 minuti, ogni tre settimane, e le squadre sono miste, con uomini e donne in campo insieme”.

Nel ruolo di team manager ci sarà don Mauro Angelini, cappellano del Perugia e rettore della Chiesa del Gesù, mentre la madrina della squadra sarà Sabrina Curi, figlia di Renato, simbolo indimenticato del calcio perugino. “Sono contenta e onorata di far parte di questo progetto – ha detto – perché riporta il calcio al suo significato più autentico. Ma in campo daremo comunque il massimo per onorare la maglia”. Soddisfazione anche da parte di Roberto Marcugini, che seguirà la squadra come dirigente: “È un onore e anche una responsabilità sociale che accolgo con piacere”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Armando Marcucci, delegato regionale FIGC per la DCPS: “Oggi per me è una giornata davvero importante. Dopo tre anni di incessante lavoro, l’AC Perugia si è affiliata alla FIGC DCPS e parteciperà al prossimo campionato. Alcune partite si giocheranno anche allo stadio Curi. Per il sociale, per lo sport, per i nostri territori, è una giornata davvero significativa”. Marcucci ha anche ricordato che l’Italia è l’unica nazione al mondo a organizzare un campionato ufficiale di questo tipo: “Inclusione sì, ma anche competizione – ha precisato – perché in campo scendono veri atleti che lottano per vincere”.

Per Ellera e per tutto il Comune di Corciano, la partecipazione di Mariano in questo progetto rappresenta un motivo di orgoglio. Una figura cresciuta nelle realtà sportive locali porterà la sua esperienza nel contesto di una delle iniziative più importanti del calcio paralimpico italiano.