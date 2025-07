Libero Maurizio Cocco, era stato arrestato nel 2022 in Costa d’Avorio

(Adnkronos) – E' stato rilasciato oggi, mercoledì 9 luglio, l'italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d'Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere, oltre al pagamento di un'ammenda di circa 60mila euro. Il connazionale era stato trattenuto in carcere nell'ambito di una ulteriore indagine, su istanza del Giudice istruttore che aveva rinnovato il regime di detenzione preventiva. Sin dal principio, l'ambasciata d'Italia in loco ha seguito la vicenda giudiziaria con la massima attenzione, prestando assistenza al connazionale e ai suoi familiari, oltre a effettuare periodiche visite consolari presso il penitenziario di Abidjan, presenziando alle udienze in qualità di osservatore. Hanno, inoltre, sensibilizzato le autorità locali sulle condizioni di detenzione in particolare quando lo scorso gennaio Cocco ha avuto bisogno di essere sottoposto a ripetuti controlli medici. Dopo l'intervento del legale di Cocco lo scorso dicembre il giudice ivoriano ha disposto una sensibile riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione. L'ambasciata ha depositato presso la cancelleria del Tribunale l'ammontare della cauzione, agevolando così la scarcerazione del connazionale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)