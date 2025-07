Inaugurata l’Oasi del Tezio, primo parco acquatico fra Corciano e Perugia

È stata inaugurata domenica 6 luglio l’Oasi del Tezio, il primo parco acquatico del territorio comunale di Corciano, situato fra Capocavallo e Colle Umberto. Un progetto ambizioso, ideato e realizzato da Antonio Francone, che prende vita ai piedi del Monte Tezio, offrendo una vera e propria oasi di svago, relax e natura per tutte le età.

All’inaugurazione ha preso parte il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, accompagnato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo, che ha espresso grande entusiasmo per questa nuova realtà: «Un progetto ambizioso diventato realtà, un luogo dove innovazione, natura e benessere si incontrano. L’Oasi del Tezio è molto più di un semplice parco acquatico: è una laguna incantevole, con campi da beach volley, giochi per bambini e ampi spazi dove rilassarsi o divertirsi in uno scenario davvero unico. E le novità non finiscono qui: dal prossimo anno il parco raddoppierà con nuovi scivoli e giochi d’acqua pensati appositamente per i più piccoli, per un’offerta ancora più completa e coinvolgente. Si tratta di un investimento coraggioso, che arricchisce in modo concreto l’attrattività e la vivibilità del nostro Comune. Ancora una volta, un’idea ben progettata e portata avanti con determinazione si trasforma in valore e bellezza per tutta la comunità. Complimenti sinceri ad Antonio Francone per la visione, la passione e l’energia con cui ha creduto in questo sogno».

« Realizzare l’Oasi del Tezio – le parole di Antonio Francone – ha richiesto impegno, tempo e una grande fiducia nel potenziale del nostro territorio. Ho voluto creare un luogo che fosse prima di tutto un punto di incontro, socialità e benessere per famiglie, ragazzi, sportivi e turisti. Un’opportunità per vivere l’estate a contatto con la natura, in un contesto curato e accogliente. Ma anche un modo concreto per offrire nuove possibilità occupazionali e contribuire allo sviluppo locale, con l’augurio che questa Oasi possa diventare un riferimento duraturo per il tempo libero e la qualità della vita nella nostra comunità».

L’inaugurazione dell’Oasi del Tezio segna un passo importante per il territorio, arricchendone l’offerta ricreativa e dimostrando come progettualità e impegno possano generare nuove opportunità per la comunità.