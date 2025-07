Fognini annuncia il ritiro a Wimbledon: “Dopo match con Alcaraz è il momento giusto”

(Adnkronos) –

Fabio Fognini annuncia il ritiro e dà l'addio al tennis oggi 9 luglio. Il 38enne chiude la carriera a Wimbledon, dopo il match perso al primo turno contro Carlos Alcaraz. "E' un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio", dice il 38enne. In carriera Fognini ha vinto 9 titoli Atp, compreso il Masters 1000 di Montecarlo. Nel ranking è arrivato fino alla nona posizione. Ora, si congeda con un bilancio complessivo di 426 vittorie e 396 sconfitte nel circuito. Nella carriera di 20 anni, spiccano successi contro Rafa Nadal all'US Open 2015 e quello contro Andy Murray, all'epoca numero 1 del mondo, agli Internazionali d'Italia 2017. "Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato".

"Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Il mio sogno sarebbe stato quello di chiudere il prossimo anno a Monte-Carlo con famiglia e amici. Ma così è la vita e sono comunque felice di poter dire addio qui alla mia carriera da professionista, non giocherò altri tornei, lascio quest'oggi. Ho sofferto molto a causa degli infortuni negli ultimi anni e alla mia età diventa sempre più difficile. Credo che questa sia la miglior decisione che possa prendere. Ho giocato nel campo più bello del mondo, è l'addio perfetto", chiude il ligure. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)