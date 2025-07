Re Carlo a Macron: “Affrontiamo sfide insieme come alleati e amici”

(Adnkronos) – ''Come amici e alleati, affronteremo le sfide insieme''. Questo dirà re Carlo stasera al banchetto che si terrà al castello di Windsor in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della premiere Dame Brigitte, in visita ufficiale nel Regno Unito. ''Non ci sono confini tra la Gran Bretagna e la Francia nei loro sforzi condivisi per affrontare 'minacce complesse''', dirà re Carlo secondo quanto anticipato dai media britannici, sottolineando la partnership fondamentale tra Londra e Parigi rispetto ai pericoli ''provenienti da diverse direzioni''. Insistendo sulla necessaria alleanza tra Regno Unito e Francia, re Carlo affermerà che ''queste sfide non hanno confini: nessuna fortezza potrà proteggerci da loro in questo momento''. E ''le nostre due nazioni non condividono solo i valori, ma anche l'instancabile determinazione ad agire in base a questi valori nel mondo'', proseguirà. Con la regina Camilla al suo fianco, re Carlo parlerà dei mille anni di ''storia e cultura condivise dai nostri popoli'' e dirà che ''per secoli i nostri cittadini si sono ammirati a vicenda, imitati a vicenda''. Personalmente, dirà Carlo III, è rimasto "in soggezione di fronte alle straordinarie qualità e ai successi della Francia". Re Carlo, che da tempo punta a svolgere un ruolo di pacificatore rispetto a questioni globali, ritiene che siano minacciati molti ambiti che interessano sia Gran Bretagna sia Francia, tra cui difesa, tecnologia e cambiamenti climatici. Politicamente neutrale e non coinvolto nei colloqui tra Macron e il premier britannico Keir Starmer, non è previsto che nel suo discorso stasera il re faccia riferimenti specifici a questioni politiche di attualità. Ma il banchetto, che si terrà nella St George's Hall, sarà l'occasione per mettere in mostra tutto il soft power della diplomazia britannica. Mentre verranno servite pietanze sia della cucina britannica, sia di quella francese, con bevande e musiche di entrambi i Paesi, re Carlo affronterà questioni che entrambi i governi devono affrontare. Macron e Brigitte soggiorneranno al Castello di Windsor per quella che è la prima visita di Stato qui da quando Carlo è diventato re e la prima in oltre un decennio. La precedente risale al 2014, quando furono ospitati al Castello il presidente irlandese Michael D Higgins e la moglie. Da allora, le visite di Stato si sono svolte a Buckingham Palace, ora parzialmente chiuso per ristrutturazione e non adatto per gli ospiti. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)