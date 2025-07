Lavoro, Turturici (VV.F. Milano): “In cantiere errori umani, problema culturale”

(Adnkronos) – Gli errori umani sono anche un "problema culturale" , la formazione è quindi essenziale perché "senza docenti all’altezza non si riesce a controllare l’errore umano". Così Calogero Turturici, comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, intervenendo al seminario 'La cultura della sicurezza nei cantieri' alla sala Biagi di Palazzo Lombardia. "Per quanto riguarda l’errore tecnologico, è vero che una parte è composta da limiti della tecnologia, ma una parte è composta da errori sistemici, cioè di progettazione, di documentazione, di scelta dei materiali dei cantieri e di progettazione della vigilanza", osserva in occasione dell’evento è stato promosso dall’Ordine degli ingegneri di Milano con il supporto della Fondazione Foim, la fondazione dell’ordine, in collaborazione con la Consulta regionale ordine ingegneri Lombardia (Croil). "Dobbiamo cercare di migliorare la qualità delle teste che progettano i cantieri, in quanto nella storia dell’Italia abbiamo avuto dei cantieri problematici: Petruzzelli, la Fenice, la Cattedrale di Torino. In tali contesti c’erano evidenti errori culturali di progettazione dell’area di lavoro", sottolinea Turturici. "Quando si progetta un cantiere in presenza di attività lavorativa e si parla di rischio di incendio, si può valutare tale pericolo, attraverso uno strumento molto comodo: il codice di prevenzione incendi. In questo modo, sarà sufficiente verificare il cambiamento del rischio vita al cambiare della lavorazione per capire se in quel cantiere ci si possa o meno stare", spiega. "Quando parliamo della prevenzione incendi, si parla di estintori, idranti, porte tagliafuoco ecc. In realtà – afferma – la prevenzione incendi è composta anche di prevenzione nel vero senso del termine, da vocabolario, e questo significa ridurre le occasioni di incendio. Uno dei modi per ridurre le cause di incendio è ridurre la probabilità del loro innesco, che può essere di natura meccanica o elettrica". "Nel 2024, ricorda ancora, abbiamo elaborato al Comitato elettrotecnico italiano un nuovo aggiornamento delle norme che impone nuove misure contro il rischio innesto nei cantieri, soprattutto nei cantieri degli edifici storici". Pertanto, conclude "non pensiamo solo alle maestranze di chi sta lavorando nel cantiere, ma consideriamo anche le maestranze di chi progetta e sceglie". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)